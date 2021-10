“Sono arrabbiato”: la domanda di Dionisi sul caso Handanovic

Il tecnico del sassuolo, Dionisi, è intervenuto ai microfoni del post partita del match con l’Inter: commento sul mancato rosso a Handanovic

Il Sassuolo esce sconfitto dal match contro l’Inter al ‘Mapei Stadium’, dopo una grande prestazione. Il tecnico dei neroverdi, Alessio Dionisi, è intervenuto nel post partita ai microfoni di ‘Sky’. L’allenatore ha commentato l’episodio arbitrale riguardante la mancata espulsione a Handanovic – in seguito al contatto dubbio con Defrel fuori area – a fine primo tempo: “Nello spogliatoio i ragazzi erano arrabbiati per l’episodio che avete visto tutti alla fine nel primo tempo. Come me lo spiego? Si può sbagliare: sbagliano allenatori, calciatori e anche arbitri. Rivedendolo confermo soltanto la sensazione che avevo sul campo. Dispiace. Il nostro errore è non aver fatto il secondo”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Dionisi, poi, ha aggiunto: “La società ha avuto delle possibilità nel mercato, ha cercato di accontentare i ragazzi. La mia è una società che rispetta il bilancio. Se il secondo tempo l’avessimo iniziato in superiorità numerica, la partita l’avremmo vinta. Sono più arrabbiato di quanto mostro, mi domando perché se c’è il Var va utilizzato“.