“Non lo sopporto”: gara flop, che bocciatura per l’Inter

Sassuolo-Inter vede due grandi bocciati nella formazione di Simone Inzaghi: tifosi scatenati, critiche unanimi

Sessanta minuti difficili per l’Inter con il Sassuolo che va in vantaggio e sfiora il raddoppio. Poi Inzaghi rivolta la squadra: quattro sostituzioni, fuori tre nuovi acquisti come Correa, Calhanoglu e Dumfries e la partita cambia, complice anche il gol immediato di Dzeko. Sono proprio Calhanoglu e Dumfries ad essere i calciatori più bersagliati dai tifosi: la loro prestazione è giudicata decisamente incolore sui social. Il turco è accusato di non essere mai stato nel vivo del match, l’olandese di aver sofferto in fase difensiva le accelerazioni e i dribbling di Boga. Doppia bocciatura senza appello con il campo che dà decisamente ragione ai tifosi: appena usciti, la gara è cambiata totalmente a favore dell’Inter. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ecco una raccolta di tweet su Calhanoglu e Dumfries:

A Calhanoglu 20 panchine non fanno male — $Em (@Imeon_97) October 2, 2021

Ingaggio da top player, prestazioni mediocri per #Calhanoglu — Daniele Longo (@86_longo) October 2, 2021

calhanoglu non ne sta azzeccando una — giulia ⚜️ (@ggiuliabea) October 2, 2021

Ma Correa e Calhanoglu li avete visti in campo? Perché io non li ho visti 🤷🏻‍♀️ — Pausix22 ⛈ (@RDis_22) October 2, 2021

Calhanoglu è inutile. — Alessandro (@AleTaver_) October 2, 2021

DUMFRIES VOTO 3 imbarazzante — IL GLADIATORE (@fafailgrande) October 2, 2021

#SassuoloInter dumfries fa sembrare gresko un fenomeno — Scompy88 (@Seifah3) October 2, 2021