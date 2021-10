Clamoroso Ronaldo, non accadeva da 14 anni

Manchester United che sfida l’Everton ad Old Trafford: Ronaldo partirà dalla panchina, l’ultima volta in Premier 14 anni fa

Niente maglia da titolare per Cristiano Ronaldo con il Manchester United. I ‘Red Devils’ affronteranno ad Old Trafford l’Everton di Rafa Benitez, per un doppio confronto in questa giornata sull’asse Manchester-Liverpool che prevede anche la sfida tra Liverpool e Manchester City.

La notizia però è la panchina del portoghese, che contro i ‘Toffees’ non giocherà titolare, ma partirà dalla panchina. E come riferito da ‘OptaJoe’, Ronaldo non partiva dalla panchina in un match di Premier League giocato ad Old Trafford da 14 anni. Stagione 2006-07, a maggio, CR7 partì dalla panchina contro il West Ham. A nulla valse poi il suo ingresso a gara in corso, gli ‘Hammers’ sbancarono il campo dei padroni di casa vincendo 0-1.