Mancini ha scelto il sostituto di Immobile per la Nations League

Roberto Mancini ha scelto l’attaccante che sostituirà Ciro Immobile negli impegni di Nations League: il nuovo convocato

Il dado è tratto. Dopo qualche ora di riflessione, Roberto Mancini ha rotto gli indugi: il commissario tecnico dell’Italia ha scelto il sostituto di Ciro Immobile per la Nations League. L’attaccante della Lazio ha dovuto rinunciare alla convocazione a causa dell’infortunio muscolare accusato durante il match contro la Lokomotiv Mosca. Un problema che lo terrà lontano dai campi per circa dieci giorni e che quindi gli impedisce di scendere in campo per la final four di Milano e Torino. Al suo posto ci sarà Moise Kean che ha vinto il ballottaggio con Scamacca. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’attaccante della Juventus, sostituito oggi da Allegri a metà gara, è stato preferito al calciatore del Sassuolo ed entra nei 23 che prenderanno parte alla fase finale della competizione Uefa. Per Kean si tratta della seconda convocazione dopo quella di settembre quando scese in campo contro la Lituania e realizzò una doppietta.