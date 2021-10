Alla vigilia della trasferta sul campo della Fiorentina, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa

Domani pomeriggio il Napoli sarà di scena a Firenze per la settima giornata di Serie A, col chiaro obiettivo di provare a mantenere il primato in classifica e cancellare il KO di Europa League. In conferenza stampa ha presentato la sfida Luciano Spalletti: “Nell’arco di un campionato prevale chi riesce a capitalizzare i vari momenti di una partita e le occasioni da gol. Noi con lo Spartak non siamo stati bravi in tal senso, però fa parte della crescita dei miei uomini saper concretizzare al massimo. Le partite non sono mai uguali e non hanno nulla di scontato. La gara con lo Spartak ci dimostra come si può avere il pieno dominio di una gara eppure avere episodi che ti cambiano l’esito. Ci vuole personalità e tecnica. Bisogna giocare palla veloce e precisa, ma anche saper agire da squadra quando subisci l’aggressione. Ci vuole una squadra corta che si aiuta e sa stare compatta”.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Atalanta-Milan, Pioli: “Ecco quando torna Ibra. Kessie non preoccupa”

LEGGI ANCHE >>> Clamoroso Ronaldo, non accadeva da 14 anni

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

COPPA D’AFRICA – “Sono d’accordo sulla problematica, su questo c’è una partita aperta di De Laurentiis che mi vede totalmente al suo fianco. Io non spendo soldi pagando questi calciatori, lui sì. E ha ragione quando dice che le Nazionali a volte devastano i club. Dobbiamo gestire questa stagione in una maniera o in un’altra, ci sono diverse insidie. Avendo fatto dei calcoli e la possibilità di rimetterci mano, siamo convinti che ci sarà sempre un Napoli attrezzato per combattere con tutti”.

PORTA – “Sono due portieri forti, l’ho già detto, quando ce n’è uno si fa posto, ma due portieri non possono giocare e si penalizza più dei propri demeriti chi non viene scelto. Anche per loro ci saranno dei momenti di condizione che sale o scende e valuterò”.

Su Mertens e Ghoulam: “Mertens sta a posto, a volte si fanno valutazioni, avrei voluto farlo giocare nell’ultima partita, ma lo scorrimento della gara ti ribalta i calcoli ed è venuta fuori una gara diversa in cui ho usato altri calciatori che non avrei voluto usare per riprendere il risultato. E’ a disposizione, e lo possiamo usare. Ghoulam viene con noi, poi che devo dire, che sta bene? Sta bene, altrimenti lo lasciavo a casa”.

VAR – “Il VAR deve esserci, chi non ce l’ha lo invoca ed è una soluzione per crescere, poi potrà diventare migliore ma è un’evoluzione della classe arbitrale. È una cosa bella”.