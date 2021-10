DIRETTA Serie A, Sassuolo-Inter | Segui la cronaca LIVE

Chiude il sabato della settima giornata del campionato di Serie A, la sfida tra il Sassuolo di Dionisi e l’Inter di Simone Inzaghi

Per la settima giornata del campionato di Serie A, il Sassuolo ospita l’Inter. I padroni di casa guidati da Alessio Dionisi, tornati alla vittoria contro la Salernitana dopo tre sconfitte consecutive, veleggiano a quota 7 punti dopo sei turni. I nerazzurri di Simone Inzaghi, dopo il pareggio in Champions League contro lo Shakhtar di Roberto De Zerbi, ex allenatore proprio dei neroverdi, hanno tutta l’intenzione di portare a casa il bottino pieno e non perdere ulteriore terreno dalla vetta della classifica. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia.

FORMAZIONI UFFICIALI SASSUOLO-INTER

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel All. Dionisi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro. All. S. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 18, Milan 16, Inter 14, Roma 12, Fiorentina 12, Lazio 11, Atalanta 11, Juventus* 11, Empoli 9, Bologna 8, Torino 8, Sassuolo 7, Udinese 7, Verona 5, Sampdoria 5, Genoa* 5, Venezia* 5, Spezia 4, Salernitana* 4. Cagliari* 3.