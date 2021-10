Kessie, nessun incontro: ecco cosa c’è dietro

Milan ancora alle prese con il nodo Kessie: l’ivoriano non brilla, il problema contratto va risolto prima di febbraio

Trascinatore indispensabile nella scorsa stagione, quasi comparsa in queste prime giornate. Il rendimento di Franck Kessie in questo inizio di stagione è stato tutt’altro che brillante. Out causa infortunio per le prime giornate di campionato, rientrato dopo la sosta di ottobre si è fatto notare soprattutto per il rigore sbagliato contro la Lazio e per il rosso rimediato contro l’Atletico Madrid. E in molti allora si domandano se ad influire sulle prestazioni del giocatore ci sia anche il nodo contratto, in scadenza a fine stagione.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Individuato il sostituto di Kessié sul mercato, il Milan paga la clausola

Le attenuanti per l’ivoriano sono molteplici: un’estate travagliata tra matrimonio ed Olimpiadi e un infortunio rimediato ad inizio stagione. Certo però la situazione legata al rinnovo contrattuale sembra essere ad un punto morto. Come riferisce ‘Il Giornale’, non ci sono incontri in vista tra la dirigenza del Milan e Atangana, agente del giocatore. E nel frattempo in rete circola una gag in cui un finto agente continua a chiedere a Maldini un costante aumento dell’ingaggio. La verità però è che la presa di posizione assunta con le dichiarazioni rilasciate da Tokyo pesa e non poco sulla testa e sulle spalle del giocatore, anche se quando Kessie si è presentato per chiedere il permesso di partecipare alle Olimpiadi sarebbe stato il caso di chiedergli una risposta risoluta sul tema rinnovo. Di sicuro non è ipotizzabile replicare la telenovela fino a febbraio-marzo 2022: il nodo andrà sciolto prima.