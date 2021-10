Intrigo rinnovi in casa Inter: arriva l’annuncio di Marotta

Tiene banco il tema rinnovi nella sede del calciomercato dell’Inter: a tal proposito, arriva l’annuncio dell’AD nerazzurro Marotta

Testa al campo per l’Inter, ma anche al calciomercato. L’AD della ‘Beneamata’, Giuseppe Marotta, è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ nel pre partita del match col Sassuolo. Di seguito le sue parole: “Il passivo del club? È una situazione generale a livello europeo, dovuta alla contrazione causata dalla pandemia. Posso comunque garantire che l’Inter è in sicurezza finanziaria: stiamo pagando puntualmente gli stipendi. La società viene prima di alcuni pezzi importanti, come la continuità e la stabilità. Ora tutti i grandi club devono guardare al bilancio: prima si compravano grandi giocatori, ora si guarda prima alla stabilità. Prima l’Italia era l’Eldorado dei grandi calciatori, oggi è un campionato di transizioni. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Marotta aggiunge: “Il prestito di Oaktree? Operazione avvenuta sopra la nostra testa per dare stabilità all’Inter. Non entro nel merito, non sarebbe corretto. Ma ci tengo a dire che la famiglia Zhang ha profuso nel club investimento per 700 milioni di euro e, anche se da lontano, ci sentire il proprio supporto”.

LEGGI ANCHE>>> ‘Frecciatina’ Allegri: perché ha sostituito Kean all’intervallo

LEGGI ANCHE>>> DIRETTA Serie A, Sassuolo-Inter 1-1 | Dzeko subito in gol LIVE

Inter, Marotta sui rinnovi: “Vogliamo riconfermare tutti”

Marotta ha parlato anche della situazione rinnovi: “Brozovic? Stiamo lavorando sui rinnovi con Ausilio, questo gruppo merita la riconferma totale. Ci sono tempistiche da rispettare, fanno parte del nostro lavoro. Affrontiamo la tematica in modo tranquillo, rimanendo concentrati anche sulla stagione. I giocatori hanno senso di responsabilità e attaccamento. Tutti meritano riconoscenza economica per ciò che hanno dimostrato”.