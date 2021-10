Torino e Juventus sono già pienamente in clima derby: le parole del tecnico granata Juric ne sono la dimostrazione

Quella che comincerà stasera sarà un’altra giornata di campionato caldissima e molto importante. Dopo il derby romano di domenica scorsa, spettacolare durante e dopo il match, toccherà domani a quello di Torino tra i granata e la Juventus. Non sarà il primo per Massimiliano Allegri, che ha parlato stamane in conferenza stampa, ma lo sarà per Ivan Juric. L’allenatore croato si è subito mostrato battagliero: “La Juve ha grandi giocatori e hanno ritrovato lo spirito giusto dopo gli ultimi risultati. Io per ora non posso dire di sentire granché l’atmosfera, in questi giorni non sono mai uscito e ho solo lavorato”.

Poi le dichiarazioni che sicuramente avranno infiammato i tifosi granata: “Siamo su due livelli tecnici diversi, ma a Torino non è come a Genova. Quando sono a Torino mi sembra che la squadra più tifata sia il Torino, mentre a Genova percepivo che la città fosse divisa a metà tra tifosi del Genoa e della Samp. Poi magari è solo una prima impressione, devo ancora abituarmi bene…” Peccato che dall’infermeria per Juric non arrivino buone notizie: “Non recuperiamo nessuno. C’è chi ha scritto che recuperiamo Belotti e Zaza ma non so da dove vengano queste informazioni, sono giocatori che ci saranno tra chissà quanto”.

Juric viene anche stuzzicato tornando all’ultima partita dello scorso campionato in cui il suo Verona, pareggiando a Napoli, ha permesso alla Juve di entrare in Champions: “Meglio che non fate queste battute, per questa cosa mi sono già inca**ato. La cultura sportiva per me è sacra e l’ho imparato da Gasperini. Non mi pento di quella partita, sono orgoglioso di come ha giocato il Verona quel match. Nessuno mi deve ringraziare, quella partita l’abbiamo giocata così per Verona e i suoi tifosi. Come si affronta la Juve? Se li lasci palleggiare trovano l’imbucata, se gli lasci spazi sono micidiali. Sono una squadra completa che ha tutto e mi sembra che abbia ritrovato lo spirito giusto. Mi preoccupa tutto di loro, calci piazzati compresi, è una top squadra a cui non puoi concedere niente. Giocherà Zima“.