Serie A, Cagliari-Venezia 1-1: Keita Balde non basta, beffa Busio nel finale

L’anticipo di Serie A tra Cagliari e Venezia termina 1-1: a Keita Balde risponde una rete di Busio all’ultimo respiro

Niente da fare, non arriva ancora la prima vittoria in campionato del Cagliari. Sono i sardi a passare in vantaggio con Keita Balde: incornata di pregevole fattura al 19′. L’ex Lazio e Inter, inoltre, è diventato così il miglior marcatore senegalese della Serie A con 40 reti. Il compleanno di Walter Mazzarri, però, è rovinato dal pareggio di Gianluca Busio al 92′. Cagliari beffato nel finale e la prima vittoria in Serie A rimane un miraggio, mentre il Venezia conquista un altro punto importante.

TABELLINO E CLASSIFICA

Cagliari-Venezia 1-1: 19′ Keita Balde (C), 92′ Busio (V)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 18, Milan 16, Inter 14, Roma 12, Fiorentina 12, Lazio 11, Atalanta 11, Empoli 9, Juventus 8, Bologna 8, Torino 8, Sassuolo 7, Udinese 7, Verona 5, Sampdoria 5, Genoa 5, Venezia* 5, Spezia 4, Cagliari* 3, Salernitana 1.

*Una partita in più