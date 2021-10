Niente Milan e Svezia, Ibrahimovic fa arrabbiare il tecnico

In casa Milan si attende ancora il rientro in campo di Ibrahimovic, che non risponde alla convocazione della Svezia e fa arrabbiare il Ct Andersson

Zlatan Ibrahimovic fa innervosire il Ct della Svezia. Il problema al tendine d’Achille non è ancora rientrato del tutto e lo costringe a star fuori dal rettangolo verde almeno per altre due settimane. Il bomber salterà la prossima sfida del Milan contro l’Atalanta e spera di rientrare il 16 ottobre contro il Verona. Intanto, riporta ‘Tuttosport’, nelle ultime ore Ibra ha parlato col Ct Andersson e gli staff medici di Milan e Svezia decidendo di non accettare la convocazione. Il tecnico svedese non sembra aver preso bene questa decisione.

Nulla vieta, aggiunge il quotidiano, che Ibra possa andare a salutare i compagni nel ritiro svedese all’inizio della prossima settimana, visto che Pioli dopo il match con la Dea dovrebbe concedere tre giorni di riposo. Nella stagione appena iniziata l’attaccante ha giocato soltanto 30 minuti.