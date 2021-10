La settima giornata di Serie A inizia con Cagliari-Venezia, anticipo che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Archiviata la tre giorni di coppe europee, la Serie A torna in campo per la settima giornata di campionato. Ad aprire i battenti, ci penserà Cagliari-Venezia, uno dei tanti scontri diretti in programma in questa giornata. Dopo l’ottimo pari all’esordio contro la Lazio, Walter Mazzarri ha collezionato due sconfitte consecutive e cerca il primo successo da tecnico rossoblu in casa contro i lagunari. Grazie al pareggio contro il Torino, mister Zanetti ha portato a due le lunghezze di vantaggio sui sardi e una vittoria questa sera gli consentirebbe di passare momentaneamente dal diciottesimo al quattordicesimo posto. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Cagliari-Venezia

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Strootman, Lykogiannis; Keita, Joao Pedro. All. Mazzarri

VENEZIA (5-3-2): Maenpaa; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Ampadu, Ebuehi; Aramu, Kiyine, Busio; Okereke, Johnsen. All. Zanetti

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 18, Milan 16, Inter 14, Roma 12, Fiorentina 12, Lazio 11, Atalanta 11, Empoli 9, Juventus 8, Bologna 8, Torino 8, Sassuolo 7, Udinese 7, Verona 5, Sampdoria 5, Genoa 5, Spezia 4, Venezia 4, Cagliari 2, Salernitana 1.