I consigli al Fantacalcio per la settima giornata di Serie A!

Chi schierare al fantacalcio, alla sesta giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Dopo la tre giorni europea, riprende il campionato di Serie A che darà scena alla settima giornata con la sfida di venerdì sera fra Cagliari e Venezia. L’Inter sarà invece impegnata a Sassuolo, mentre occhio al derby della Mole fra Torino e Juventus. Chiude la giornata il big match del Gewiss Stadium fra l’Atalanta di Gasperini ed il Milan di Stefano Pioli.

Cagliari-Venezia venerdì ore 20.45

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Strootman, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Peretz, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen.

Hot: Aramu è in ottima forma. Ovvio puntare su Joao Pedro

Not: Godin non ci sta convincendo

Sorpresa: Marin è forse uno dei migliori del Cagliari

Salernitana-Genoa sabato ore 15

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Obi, Jaroszynski; Gondo, Simy.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Cambiaso, Vanheusden, Maksimovic, Criscito; Badelj, Rovella; Kallon, Hernani, Fares; Destro.

Hot: Destro non può essere tolto. Bene Ribery

Not: Gyomber potrebbe andare in difficoltà

Sorpresa: scocca l’ora del bonus per Cambiaso?

Torino-Juventus sabato ore 18

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ola Aina; Pobega, Brekalo; Sanabria.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Kean.

Hot: Brekalo vuole fare filotto. Chiesa è in una forma strepitosa

Not: Ricardo Rodriguez soffre i big match

Sorpresa: de Ligt ha già segnato in un derby!

Sassuolo-Inter sabato ore 20.45

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro.

Hot: Berardi è una bestia nera dell’Inter. Correa va messo!

Not: Bastoni non è al top

Sorpresa: Occhio al ‘tifoso’ Raspadori

Bologna-Lazio domenica ore 12.30

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate, Hickey; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Hot: De Silvestri è una garanzia. Immobile insostituibile

Not: Medel non è la vostra prima scelta

Sorpresa: Dominguez è a caccia di bonus

Verona-Spezia, domenica ore 15.00

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Kovalenko, Sala, Bourabia; Antiste, Nzola, Gyasi.

Hot: Barak continua ad essere l’uomo in più! Ci piacciono Bastoni e Ilic

Not: Aspetterei un po’ prima di lanciare nella mischia Kovalenko

Sorpresa: Nzola si prepara a far male come in passato

Sampdoria-Udinese domenica ore 15.00

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Quagliarella, Caputo.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Makengo, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Pussetto, Deulofeu.

Hot: E’ il momento di Quagliarella! Candreva e Pereyra da schierare!

Not: Makengo potete lasciarlo fuori, difficilmente regalerà bonus

Sorpresa: Damsgaard, è ora dei bonus pesanti!

Fiorentina-Napoli domenica ore 18.00

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne.

Hot: Voglia di riscatto per Gonzalez! Osimhen non si fermerà!

Not: Odriozola rischia tanto, scegliete altro

Sorpresa: Bonaventura può stupire con la sua classe

Roma-Empoli domenica ore 18.00

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti.

Hot: Pellegrini-Veretout non si toccano! Ci convince anche Bajrami

Not: Cristante è stanco, non rischiatelo

Sorpresa: Mancuso può tornare a sorprendere, anche dalla panchina

Atalanta-Milan domenica ore 20.45

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, de Roon, Maehle; Malinovskyi, Pessina; Zapata.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic.

Hot: Malinovskyi ha il piede caldo! Toloi-Theo stanno bene così come Leao!

Not: Demiral non è ancora il difensore che ci si aspettava

Sorpresa: Muriel può subito far male