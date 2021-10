CMIT TV | Accordo Dybala-Juventus: la rivelazione di Tomaselli

Intervenuto a CM.IT TV, Paolo Tomaselli ha parlato di Juventus, ma anche degli impegni della nazionale

Dopo una preziosissima vittoria in Champions League, la Juventus si prepara a sfidare il Torino nel derby. E proprio del momento dei bianconeri ha parlato Paolo Tomaselli, giornalista del ‘Corriere della Sera’. “Non credo la Juventus abbia giocato male, ha giocato la gara che doveva contro quell’avversario e con i giocatori a disposizione. Per tutti è chiaro che non si può sempre giocare così, bisognerà capire come giocare quando la Juve dovrà tenere in mano le redini della gara”. Tomaselli ha parlato poi del rinnovo di Dybala: “Ci sarà, mancano dettagli non secondari come l’incrocio tra le due parti. All’inizio le posizioni erano abbastanza distanti, ma ora conviene a tutte e due le squadre stringere le parti, Dybala penso sarà il 10 futuro della Juventus. Probabilmente dopo la seconda sosta (tra circa un mese e mezzo a metà novembre, ndr) ci potranno essere novità, anche perché ora con l’infortunio i tempi per il rinnovo potrebbero allungarsi”.

Tomaselli ha poi parlato anche di nazionali: “Per Italia, Spagna, Belgio e Francia i giocatori resteranno fuori solo la prima settimana, ma le partite saranno molto intense. C’è però il problema dei sudamericani, che però dovrebbero tornare giovedì 15, in tempo utile per il campionato. Una situazione meno drammatica rispetto a settembre. Vincere la Nations League? Credo che l’Italia abbia chance alte e penso ci siano giocatori in piena salute, hai il pubblico dalla tua, ci sono chance per superare la Spagna, penso l’Italia non abbia esaurito il suo percorso con l’europeo e proseguirà almeno sino a Qatar 22“.