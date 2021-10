Cassano: “Lukaku sta facendo una fatica allucinante. Così non fa la differenza”

Antonio Cassano, ospite fisso della Bobo Tv, ha parlato dell’impatto finora al Chelsea di Romelu Lukaku, nuovo centravanti del Chelsea

Il Chelsea è stato sconfitto in casa della Juventus di Max Allegri ed Antonio Cassano, fra i co-conduttori della ‘Bobo tv’, ha parlato dell’impatto sui Blues di Romelu Lukaku, ex attaccante dell’Inter: “Il Chelsea con Lukaku non gioca come l’anno scorso. In Italia, l’ho sempre detto, ha sempre fatto la differenza, quando va in Champions ed in Inghilterra fa una fatica allucinante”.

Cassano ha poi aggiunto: “O sei un Lewandowski o un Benzema oppure fai fatica. E’ un tipo di giocatore che quando deve fare la differenza giocando a calcio non la fa”.