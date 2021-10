Calciomercato Sampdoria, pugno duro di Ferrero: UFFICIALE la sospensione

Giornata a suo modo storica per la Sampdoria, che ha comunicato sul proprio sito ufficiale il provvedimento nei confronti del suo dirigente

Massimo Ferrero decide per il pugno duro. In questi giorni in casa Sampdoria si aspettavano gli sviluppi in relazione a una situazione importante nei quadri dirigenziali. Nelle ultime ore si è era parlato della fine delle ferie ‘forzate’ imposte dal presidente al proprio ds e responsabile tecnico Carlo Osti, che non da molto aveva anche rinnovato il suo contratto con i blucerchiati, legandosi ulteriormente alla storia doriana dopo quasi 10 anni di militanza. E una decisione era attesa in merito al suo futuro. Tutto lasciava pensare a un ritorno a Bogliasco a breve, invece poco fa è arrivata la sorpresa.

Sampdoria, Osti sospeso: cosa è successo con Ferrero

Carlo Osti è stato sospeso. A comunicarlo è stata una nota ufficiale della Doria sul proprio sito: “U.C. Sampdoria comunica la sospensione cautelare del direttore sportivo della Prima Squadra e responsabile dell’Area Tecnica, Carlo Osti, a far data dalla giornata odierna atteso il venir meno dei presupposti per la prosecuzione del rapporto di lavoro”. A inizio settembre Massimo Ferrero e lo stesso Osti hanno avuto una discussione, il patron non era per niente soddisfatto del calciomercato della Samp. Da lì la scelta di circa tre settimane di ‘ferie forzate’ per il ds, ora il rientro ma solo per separarsi in maniera praticamente definitiva. Inoltre, in estate in blucerchiato è arrivato anche Daniele Faggiano e verosimilmente Ferrero punterà su di lui.

Ora però bisogna anche valutare come finirà la questione tra la Samp e Osti – sospeso, non licenziato – a livello legale. Qualcosa di molto simile – anche se con motivazioni diverse – c’è stato anche a Roma un anno fa con Petrachi, sospeso in via cautelare e poi sollevato dall’incarico. E il ds che ha poi vinto la causa milionaria con il club giallorosso.