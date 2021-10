Italia, Mancini e il retroscena di mercato: “Mi hanno cercato”

Roberto Mancini ha rivelato di avere un po’ di nostalgia di una squadra di club, ma non solo: retroscena di mercato del CT dell’Italia

L’uomo dell’estate, senza ombra di dubbio, è stato Roberto Mancini. Il CT dell’Italia ha conquistato l’Europeo, battendo i padroni di casa dell’Inghilterra in finale. Un’impresa storica che rimarrà per sempre impressa nella memoria degli italiani che l’hanno vissuta. Il feeling dell’ex allenatore di Manchester City e Inter con la Nazionale è straordinario, ma nonostante questo la voglia di allenare un club rimane viva: retroscena di mercato di Mancini. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Nostalgia Mancini e retroscena di mercato: “Un po’ mi manca allenare un club, mi hanno cercato…”

Il CT della Nazionale nella serata di oggi è intervenuto sulla ‘BoboTV’, dove ha parlato anche di un clamoroso retroscena che lo vede protagonista. Alla domanda sulla possibile nostalgia di allenare una squadra di club, Roberto Mancini ha rivelato: “Un po’ manca, questo è sicuro, quando si gioca spesso come ora un po’ meno, però a marzo si sente di più”. Ma, soprattutto, il selezionatore dell’Italia ha parlato di un tentativo serio che è stato fatto nei suoi confronti. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Mancini, infatti, ha ammesso: “C’era stata una possibilità di andare ad allenare all’Independiente“. Un’occasione che il CT ha deciso di non cogliere, per rimanere alla guida degli Azzurri almeno fino al mondiale in Qatar del 2022. Dopo la vittoria ad Euro 2020, il sogno è quello di sollevare anche la Coppa del Mondo.