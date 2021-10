Scelto l’addio che porta Vlahovic alla Juve, il verdetto è schiacciante

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito al futuro di Dusan Vlahovic in ottica Juventus

Occhi puntati sul futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Fiorentina sta confermando anche in questo inizio di stagione quanto di buono fatto vedere nella seconda parte dello scorso anno, ma intanto i tifosi della Fiorentina iniziano a temere. Il rinnovo del contratto in scadenza 2023 non sembra essere all’orizzonte e l’addio rischia quindi al contrario di avvicinarsi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro opinione relativamente proprio al futuro di Vlahovic che in Italia è sempre accostato alla Juventus che a fine stagione dovrà risolvere anche la questione Morata. Per il 51,4% dei votanti i bianconeri dovrebbero evitare di riscattare lo spagnolo, puntando su Vlahovic ma solo a meno di 60 milioni di euro. Ecco tutti i risultati: