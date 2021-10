Scambio con lo scarto di Allegri | La Juventus lo riporta in Serie A!

Juventus a caccia di rinforzi a centrocampo: a gennaio si punta allo scambio con Ramsey, un flop anche con Allegri

A caccia di rinforzi per puntellare la mediana, l’ultima suggestione in casa Juventus potrebbe arrivare dall’Inghilterra. Il futuro di Aaron Ramsey appare sempre più lontano da Torino. Il gallese, complici numerosi problemi fisici, non ha mai saputo rendere al meglio quando chiamato in causa e non sembra più rientrare nei piani bianconeri. A rendere complicate le cose è lo stipendio percepito dall’ex Arsenal, decisamente alto. Il nome di Ramsey però resta in voga in Premier League e proprio le società inglesi, complici introiti e fatturati decisamente superiori a quelli di altri club, potrebbero riuscire a soddisfare le richieste del giocatore.

Calciomercato Juventus, Ramsey per l’ex Napoli Allan

Su tutte sembra essersi fatto avanti l’Everton. Il progetto dei blu di Liverpool è molto ambizioso e, sotto la guida di Rafa Benitez, puntano a raggiungere una qualificazione in Europa. I ‘Toffees’ sarebbero però appunto a caccia di volti esperti da inserire nella propria rosa e Ramsey è uno di questi. La dirigenza bianconera non si opporrebbe ad una cessione del giocatore e neppure Allegri, ma la Juventus, complice la necessità di innesti in mediana, potrebbe provare ad intavolare uno scambio per arrivare ad Allan. Lo riferisce ‘calciomercatoweb.it’, che sottolinea come i bianconeri potrebbero provare a chiedere in cambio il brasiliano ex Napoli, profilo da tempo gradito: un’operazione complessa che potrebbe concludersi sulla base di 25 milioni di euro.