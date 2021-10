Calciomercato Juventus, vuole andarsene | Si chiude a 41 milioni

Un calciatore della Juventus sarebbe pronto a lasciare Torino per trasferirsi in Premier League: i bianconeri fissano il prezzo per l’addio

La Champions League ha portato entusiasmo in casa Juventus. Inaspettata la vittoria contro il Chelsea campione d’Europa, un successo che rilancia la stagione bianconera dopo un inizio deludente. C’è più fiducia per il prosieguo del cammino, a cominciare dal derby della Mole contro il Torino. Allegri sembra stia trovando piano piano l’equilibrio che tanto cerca, anche se con i ‘Granata’ mancheranno nuovamente Dybala e Morata. La società, nel frattempo, non distoglie l’attenzione da temi legati al calciomercato, anche per quanto riguarda il fronte uscite. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, McKennie vuole il West Ham

La permanenza di McKennie a Torino, nell’ultima sessione estiva, è stata in bilico fino al gong di chiusura, ma l’addio potrebbe essere stato solo rimandato. Stando a quanto riferisce ‘Football Insider’, il West Ham è interessato allo statunitense – in scadenza di contratto giugno 2025. Pare abbiano già avviato i colloqui con la ‘Vecchia Signora’ per l’acquisto. Il centrocampista, inoltre, sarebbe molto desideroso di giocare a Londra e in Premier League. La Juve, però, avrebbe fissato il prezzo a 35 milioni di sterline, pari a 41 milioni di euro per il classe ’98. Gli ‘Hammers, dal canto, stanno pianificando la cessione di Declan Rice per 105 milioni. In tal caso, avrebbero sicuramente la forza economica per tentare l’assalto a McKennie.