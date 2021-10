Calciomercato Juventus: un calciatore bianconero ha ammesso l’interesse del Bayern Monaco nell’ultima sessione estiva

Il Bayern Monaco ha cercato Danilo nell'ultimo calciomercato estivo. Lo ha ammesso lo stesso terzino della Juventus in un'intervista rilasciata a 'La Repubblica'. Per il club bavarese è però arrivato un doppio no: "Sì c'è stato il loro interesse, ma io non volevo. E per fortuna non voleva neanche la Juve", ha rivelato il brasiliano.

Danilo si è poi soffermato anche sul momento della Juventus di Allegri, facendo un paragone con la sua esperienza nel Manchester City di Guardiola: “Quando ci sono cambiamenti non sempre le cose vanno come vuoi. Al primo anno al City, Guardiola prese 20 punti dal Chelsea di Conte. Nei cambiamenti serve pazienza, bisogna aspettare la maturazione di gioco e idee. Ci vuole tempo perché entrino nella testa dei giocatori”.