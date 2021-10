Calciomercato Juventus, addio bomber: nuovo club a gennaio

Edinson Cavani è tornato a calcare i campi con la maglia del Manchester United, ma a gennaio potrebbe cambiare casacca. Piaceva alla Juventus ma occhio alla Spagna

Come abbiamo potuto constatare anche mercoledì contro il Villarreal, Edinson Cavani a dispetto dell’età e di qualche problemino fisico è ancora in grado di avere un grande impatto ai massimi livelli. Il ‘Matador’, accostato in passato anche alla Juventus per un ritorno in Serie A, alla fine è rimasto a Manchester insieme a Cristiano Ronaldo, ed archiviati gli infortuni è pronto a dare il suo contributo. Proprio il ritorno di CR7 però oltre a fargli perdere il numero di maglia gli farà perdere anche diversi minuti, chiuso inevitabilmente dal fenomeno portoghese nel ruolo di prima punta. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Vista la situazione di incertezza Cavani potrebbe anche pensare ad una partenza anticipata rispetto alla chiusura del suo contratto, nel caso in cui se ne presentasse l’occasione. Nello specifico secondo ‘El Nacional’, il Real Madrid sarebbe interessato a portare l’uruguaiano al Santiago Bernabeu. Florentino Perez non avrebbe rinunciato all’idea di regalare ad Ancelotti un altro centravanti, magari low cost, visto anche il rendimento di Jovic e Diaz. Proprio il ‘Matador’, che ha ancora tanta voglia di dare il suo contributo, potrebbe essere l’occasione giusta per il Real. Cavani infatti, che piaceva anche alla Juventus, è un profilo molto gradito ad Ancelotti, che così facendo scongiurerebbe il ritorno in Serie A.