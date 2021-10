Maxi offerta nel 2022: dal Real Madrid alla corte di Allegri

Marco Asensio era stato già accostato al Milan e alla Serie A in estate, salvo poi restare a Madrid. Alla corte di Ancelotti tanti alti e bassi e per il prossimo anno ci sarebbero novità interessanti

Dopo una lunga estate di voci sul suo conto alla fine Marco Asensio è rimasto al Real Madrid, per giocarsi un’altra chance alla corte di Carlo Ancelotti. Con l’allenatore italiano però le cose non stanno andando affatto come sperato con due sole partite da titolare in stagione, ed un unico exploit manifestato nella tripletta realizzata al Mallorca. Vista la tanta incertezza, uno dei nomi più in bilico per il mercato della prossima estate è proprio quello del fantasista spagnolo, che non è ancora completamente coinvolto nelle dinamiche di gioco della squadra di Carlo Ancelotti. Accostato in passato a Milan e Juventus, Asensio tornerebbe di moda proprio per i bianconeri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato, per Asensio la Juventus nel 2022: pronta l’offerta

Ancelotti ha recentemente ritagliato su misura per Asensio un ruolo da mezzala a centrocampo, e nonostante una fase di ripresa e le parole dell’agente, il suo futuro resta ancora da definire. Secondo quanto appreso da ‘Don Diario’, Horacio Gaggioli, procuratore dello spagnolo, in uno dei recenti colloqui col Real Madrid, ha informato il club iberico che la Juventus di Allegri è “disposta a offrire molti soldi nel 2022 per Asensio”. Una situazione che fa ben capire come il destino dello spagnolo sia tutt’altro che scritto e legato indissolubilmente al Real Madrid, vista anche la volontà dell’agente. Molto dipenderà dai prossimi mesi.