Svolta ‘ufficiale’ per Inter e Roma: si chiude a gennaio con lo sconto

Il Napoli ha una grande occasione per salire a 21 punti in 7 partite, ma intanto si parla già di calciomercato: a gennaio pronta la ‘battaglia’ a Inter e Roma



Il Napoli è pronto a stabilire un altro record. La squadra di Spalletti, nonostante la sconfitta con lo Spartak Mosca in Europa League, si sta già rituffando al campionato con la possibilità di allungare a sette la striscia di vittoria consecutive nelle prime sette giornate. Magari approfittando di qualche passo falso delle inseguitrici, con il Milan impegnato contro l’Atalanta. Gli azzurri sognano l’allungo, anche se davanti ci sarà comunque una squadra molto in forma e pericolosa come la Fiorentina. Al momento la rosa del Napoli sembra abbastanza completa, anche se in estate non è fondamentalmente arrivato nessuno a parte Anguissa. Inter e Roma non vogliono perdere contatto, ma sono pronte a operare anche loro a gennaio per dare una svolta al loro campionato. Con un obiettivo comune.

Calciomercato Inter e Roma, l’agente di Nandez: “Via a gennaio, magari al Napoli”

I partenopei attendono sempre novità dal rinnovo di Insigne, con la prima tappa ufficiale raccontata e documentata in esclusiva da Calciomercato.it, e a centrocampo hanno ancora fuori sia Demme che Lobotka. E a gennaio potrebbero arrivare dei colpi importanti. Come Nahitan Nandez, giocatore del Cagliari in estate a un passo dall’addio in direzione Inter. L’uruguaiano è poi rimasto in Sardegna, ma l’agente ha assicurato che si farà di tutto per una cessione invernale: “Il Napoli si era fatto sentire per Torreira e per Nandez. Giulini ci ha promesso di fare il possibile affinché vada via nel mercato di gennaio. Nahitan vuole vincere qualcosa, giocare la Champions. Il presidente ci ha dato la sua parola, sappiamo la crisi che c’è stata”.

A dirlo è stato Pablo Bentancur, intervenuto a ‘CalcioNapoli24 TV’: “Ci sono due o tre società che cercheranno Nandez a gennaio, tra cui il Napoli. Sarei felice di vederlo in azzurro, decisamente. Giuntoli è uno che lo cerca da sempre, ma non è tanto la voglia del ds bensì la questione economica. Giulini però ora ha capito la situazione, speriamo che a gennaio possa esserci qualche movimento, speriamo in direzione Napoli. C’è una clausola da 36 milioni ma il presidente ieri ha parlato con Nandez e gli ha detto che abbasserà il prezzo e lo lascerà andare via”. Inevitabile che a tornare in ballo siano anche Inter e Roma, che lo volevano di sicuro anche in estate. I nerazzurri possono contare sulla carta Champions, a Mourinho serve come un pane un centrocampista. In generale, in Serie A anche altre squadre importanti potrebbero farci un pensierino. Sarà di certo una battaglia per l’ex Boca, che può giocare anche sulla fascia e quindi sarebbe un jolly importante per tutti e tre.