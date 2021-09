Pagelle e tabellino di Zorya-Roma, match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Uefa Conference League 2021/22

ZORYA

Matsapura 6: parecchio sollecitato stasera, ma risponde sempre presente in maniera attenta e reattiva. Sul gol di El Shaarawy ha avuto paura di far fallo, ha preso il gol ma comunque il migliore dei suoi. Poi sugli altri non può nulla.

Favorov 4,5: sul gol di El Shaarawy si addormenta totalmente tenendolo in gioco. Un errore abbastanza grave quanto pesante. Anche sul 2-0 ha qualche colpa. Dal 92′ Owusu sv

Cvek 5,5: in velocità deve farsi il segno della croce, quando deve usare il fisico per chiudere va meglio. Comunque serata di apprensione, che numericamente non va così male. Un po’ moscio sul gol di Abraham.

Imerekov 5: serata non semplice neanche per lui, nel primo tempo balla parecchio e non riesce a dialogare col compagno di reparto.

Khomchenovskyy 5,5: tra i più positivi dei suoi. Si percepisce che è il capitano, da qualche corsa in più ma anche da un’eleganza e intelligenza superiori rispetto ai compagni. Fa entrambe le fasi con discreta qualità.

Nazaryna 5: sfasato, sbaglia parecchi palloni. Anche quelli non difficili, normale che con poca precisione in palleggio concedi tante volte il contropiede.

Buletsa 5,5: è forse l’unico che a centrocampo cerca di mettersi un po’ più di qualità, ma dura molto poco. Dal 69′ Cristian 5: non si vede.

Kochergin 5: a volte egoista, cerca poco i compagni e finisce per perdere tanti possessi costringendo i compagni a correre indietro. Non coinvolto.

Sayyadmanesh 6: l’impegno c’è, non sarebbe neanche male a livello tecnico perché applica tutto a una discreta velocità. Il suo problema è che sbaglia quasi tutte le ultime scelte, non un dettaglio. Quandi arriva negli ultimi metri pasticcia. Dal 69′ Zahedi 6: anche lui ci mette anima e corpo, è grintoso e cerca di suonare la carica.

Gromov 5: non trova quasi mai la porta, così come non riesce a saltare il diretto avversario le poche volte che può puntare la difesa. Si perde completamente Smalling sul 2-0. Dal 92′ Snurnitsyn sv

Kabaiev 5: esce molto dall’area, cerca spesso il tiro da fuori ma anche lui non riesce a occupare l’area quando serve. Difetta parecchio in precisione in fase di rifinitura.

All.: Skrypnyk 5,5: l’impressione è che potesse fare poco altro davvero. La qualità dei giocatori a disposizione è quella, pur essendo arrivata diverse volte a provare a far male, quindi le indicazioni che arrivano sono comunque positive.