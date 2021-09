Inghilterra, sorpresa Tomori tra i convocati di Southgate

Sono 23 i convocati di Southgate per le sfide di qualificazione ai mondiali contro Andorra ed Ungheria: presente il milanista Tomori

Per il doppio impegno valido per le qualificazioni mondiali, Gareth Southgate ha convocato 23 giocatori. Sono due sono i calciatori che militano lontano dall’Inghilterra e uno di questi è Fikayo Tomori. Le belle prestazioni con la maglia del Milan hanno convinto il ct inglese a richiamare il difensore a due anni di distanza dalla sua prima e unica presenza in nazionale. L’Inghilterra giocherà contro Andorra e Ungheria le gare valide per la qualificazione.

Questi i convocati:

Ramsdale, Pickford, Johnstone; Trippier, Coady, Mings, Tomori, James, Shaw, Stones, Walker; Foden, Mount, Henderson, Lingard, Rice, Phillips; Grealish, Sterling, Kane, Watkins, Saka, Sancho.