Roma, Tiago Pinto: “Ambiziosi, ma niente scudetto. Su Pellegrini…”

Roma, le parole di Tiago Pinto sul rinnovo di Lorenzo Pellegrini e le ambizioni societarie dei giallorossi

Dal rinnovo di Pellegrini alle ambizioni societarie. Intervenuto prima della sfida contro lo Zorya, Tiago Pinto ha parlato di mercato e di campo per quanto riguarda la Roma: ” Di Lorenzo devo dire che la sua voglia e la nostra è la stessa, sul rinnovo ci arriveremo, non è momento di parlare ora, adesso è tempo di parlare della gara”. Sugli arbitraggi: “Roma non si nasconde da niente e nessuno per quanto riguarda i risultati, la prima cosa da fare è capire dove migliorare, ma in tre giorni noi abbiamo avuto arbitraggi diversi, è stato quello che abbiamo fatto sentire. Non vogliamo guerra e vogliamo rispettare tutti, ma in due gare così vicine ci sono stati due atteggiamenti arbitrali completamente diversi, con la Roma che è stata danneggiata completamente”.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Sulle ambizioni societarie: “Siamo ambiziosi, ma non possiamo parlare di scudetto. Abbiamo un progetto che vogliamo sviluppare e il principale obiettivo è ridurre la distanza tra la Roma e il successo”. Sul recupero di Spinazzola: “Leo è molto motivato, speriamo possa tornare al più presto, ma è importante che recuperi bene per essere al meglio al 100%”. Infine su Darboe: “Sorpresa vederlo in campo? No. Lui ha giocato bene a fine stagione scorsa, ma il ragazzo è molto stimato da Mourinho e anche a me piace molto, ha una prospettiva molto importante”.