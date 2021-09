Out anche in Europa, ennesima bocciatura per due centrocampisti

Roma, Mourinho boccia Diawara e Villar: i due fuori anche contro lo Zorya, partiranno entrambi dalla panchina

Nuova bocciatura, anche in Europa. 66 e 69 minuti giocati fino ad ora in stagione, preliminari compresi per Amadou Diawara e Gonzalo Villar. Un bilancio davvero minimo che sottolinea come José Mourinho abbia ormai definitivamente relegato ai margini della rosa i due centrocampisti. In campo questa sera contro lo Zorya scenderanno infatti Cristante e il giovane Darboe, preferito sia allo spagnolo che al guineano.

Un chiaro segnale comunque, in casa Roma, come i due giocatori siano ormai praticamente fuori dal progetto di Mourinho. La decisione di lasciarli in panchina in una gara sulla carta semplice, è una nuova, ennesima, bocciatura nei loro confronti da parte del tecnico portoghese. Entrambi, come detto, non hanno collezionato neppure 70 minuti in stagione, con Villar che non ha ancora esordito in questo inizio di campionato e il guineano cercato a mercato chiuso dal Galatasaray. I due però non sono gli unici bocciati dall’allenatore lusitano: Mourinho infatti ha scelto a sorpresa Ibanez come terzino destro e non Reynolds per rimpiazzare Karsdorp. Un segnale, dunque, anche nei confronti del giovane statunitense.