Nations League, i convocati di Deschamps: quattro ‘italiani’ e un esordiente

Nations League, la Francia pronta a sfidare Italia, Spagna e Belgio: Deschamps convoca 23 giocatori, quattro militano in Serie A

Sono 23 i convocati di Didier Deschamps per gli impegni della nazionale francese in Nations League. I transalpini si giocheranno la vittoria finale contendendola a Belgio, Spagna e Italia. Per Deschamps e i suoi la semifinale sarà contro il Belgio, il 7 ottobre a Torino. Tra i convocati ci sono quattro calciatori che militano in Serie A. Il romanista Veretout, lo juventino Rabiot e i milanisti Maignan e Theo Hernandez. Un solo esordiente, Guendouzi dell’Olympique Marsiglia.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

I convocati:

Portieri: Maignan, Costil, Lloris.

Difensori: Kimpembe, Varane, Koune, Upamecano, Lucas Hernandez, Dubois, Digne, Pavard.

Centrocampisti: Rabiot, Pogba, Veretout, Tchouameni, Theo Hernandez, Guendouzi.

Attaccanti: Griezmann, Ben Yedder, Mbappe, Diaby, Martial, Benzema.