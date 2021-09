Lancio di oggetti tra tifoserie, caos totale e gara sospesa

Marsiglia-Galatasaray di Europa League è stata sospesa per circa 10 minuti. Ecco che cosa è successo

Marsiglia–Galatasaray, match di Europa League dello stesso girone della Lazio, è stata sospesa per circa 10 minuti nel corso del primo tempo. Al Velodrome, i tifosi ospiti hanno infatti lanciato diversi fumogeni all'indirizzo dei sostenitori della squadra di casa. La reazione è stata immediata dalla curva del Marsiglia, con fumogeni e oggetti lanciati in direzione opposta.

È intervenuto anche l’allenatore del Galatasaray, Fatih Terim, che si è avvicinato al settore ospiti per chiedere ai propri tifosi di fermarsi e permettere la ripresa del gioco. La gara è ripresa dopo 9 minuti.