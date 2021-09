Sarri e Mancini in allarme per l’infortunio di Immobile: le prime sensazioni

Problema fisico per Ciro Immobile durante Lazio-Lokomotiv Mosca: Sarri e Mancini in allarme, le prime sensazioni sull’infortunio

Problema fisico per Ciro Immobile durante Lazio-Lokomotiv Mosca. Verso la fine del primo tempo, l’attaccante è stato costretto a chiedere il cambio (al suo posto è entrato Muriqi). Secondo quanto riferito da ‘Sky’, l’infortunio del bomber riguarda la coscia e il calciatore non è apparso particolarmente dolorante, né preoccupato una volta uscito dal terreno di gioco. La sensazione è che Immobile si sia fermato in tempo, evitando guai peggiori: per lui si parla di un indurimento al flessore della coscia destra. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Lazio-Roma, DAZN nel mirino per il gesto di Parolo a fine gara

Ovviamente decisivi saranno le prossime ore e gli eventuali accertamenti diagnostici. Oltre a Sarri, in allarme anche Roberto Mancini visto che tra sette giorni l’Italia è attesa dalla semifinale di Nations League contro la Spagna.