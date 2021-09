Impresa della Juventus contro il Chelsea in Champions League: ma i tifosi sui social non risparmiano il giocatore bianconero

A parte qualche buona giocata – come la sponda aerea in occasione del sigillo vincente di Chiesa – Adrien Rabiot ha fatto storcere il naso alla critica e ai sostenitori della Juventus nel match di Champions League contro il Chelsea. Il francese è stato uno dei pochi insufficienti della contesa per la ‘Vecchia Signora’, sbagliando diverse letture come ad inizio partita su un pericoloso contro piede della squadra di Allegri.

Qualche brusio per il centrocampista classe ’95 da parte dell’Allianz Stadium, mentre i tifosi sui social non hanno risparmiato il nazionale di Deschamps per l’ennesima prova incolore con la maglia della Juve. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, Rabiot criticato e in dubbio per il Torino

Alle ‘sentenze’ social, si aggiungono anche le non perfette condizioni fisiche dell’ex Paris Saint-Germain, evidentemente ancora non al meglio della condizione dopo il problema alla caviglia che lo aveva tenuto ai box contro la Sampdoria in campionato. Rabiot è uscito un po’ acciaccato ieri dal campo sostituito da McKennie e le sue condizioni sono da valutare in vista del derby di sabato contro il Torino.

Di Max ho una stima enorme ma mettersi in tasca il Chelsea con Rabiot e Bentancur a centrocampo e Bernardeschi centravanti va oltre ogni limite. Grandi ragazzi, bentornato MISTER — Marco Russo (@marrus91) September 29, 2021