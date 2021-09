Infortunio Gosens più grave del previsto: lungo stop per il tedesco

Infortunio Gosens: gli esami strumentali effettuati oggi hanno evidenziato una lesione importante. Ecco i tempi di recupero

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Arrivano pessime notizie per Gian Piero Gasperini in vista del prosieguo di stagione. Robin Gosens, infortunatosi in Champions League contro lo Young Boys, sarà infatti costretto ad un lungo stop. Il laterale tedesco ha svolto oggi gli esami strumentali. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Un altro Brekalo può approdare in Serie A

Come riportato da ‘Sky Sport’, gli accertamenti hanno evidenziato una lesione importante al bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero saranno piuttosto lunghi, di almeno due mesi di stop per il giocatore. Gosens salterà così diversi big match, dal Milan domenica ai due confronti con il Manchester United di Cristiano Ronaldo. L’ultima grande sfida che potrebbe saltare è quella contro la Juventus, in programma proprio tra circa due mesi, il prossimo 27 novembre.