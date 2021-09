Diretta Lazio-Lokomotiv Mosca | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Lazio-Lokomotiv Mosca, per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League

Galvanizzata dalla vittoria nel Derby, la Lazio torna in campo all’Olimpico nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League. La squadra allenata da Maurizio Sarri ha bisogno di una vittoria contro la Lokomotiv Mosca per non complicarsi troppo la vita in ottica qualificazione dopo la sconfitta all’esordio contro il Galatasaray. Dopo aver fermato sull’1-1 il Marsiglia, la squadra russa tenterà di dire la propria anche con l’altra big del girone E. Calciomercato.it seguirà la sfida dell’Olimpico in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Lazio-Lokomotiv Mosca

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic, Cataldi, Akpa-Akpro; Felipe Anderson, Muriqi, Raul Moro. All. Sarri

LOKOMOTIV MOSCA (4-3-1-2): Guilherme; Zhivoglyadov, Barinov, Pablo, Rybchinskii; Zhemaletdinov, Maradishvili, Kulikov,Beka Beka; Anjorin, Smolov. All. Nikolic

CLASSIFICA GRUPPO E: Galatasaray 3; Lokomotiv e Marsiglia 1; Lazio 0