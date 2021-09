Coronavirus, Fondazione GIMBE: “Giù i nuovi casi, volano i tamponi rapidi”

Nel consueto report settimanale della Fondazione GIMBE, l’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia: dati incoraggianti.

Miglioramento nell'andamento settimanale dell'epidemia di Coronavirus in Italia, stando al consueto report diffuso dalla Fondazione GIMBE. Il monitoraggio della settimana dal 22 al 28 settembre ha confermato il trend positivo dell'ultimo mese: ancora in calo i nuovi casi (-19,2%), i ricoveri (-11%) e le terapie intensive (-11%). In lieve calo anche i decessi (-2%). Per quanto riguarda i vaccini, si è registrato un leggero aumento nelle somministrazioni (+4,1%): sono stati 590mila i nuovi vaccinati questa settimana.

Nino Cartabellotta ha dichiarato: “Ormai da 4 settimane consecutive continuano a scendere i nuovi casi settimanali: iniziano ad intravedersi i risultati della campagna vaccinale, con oltre il 71% della popolazione che ha completato il ciclo”. Si registra anche un’impennata sui tamponi rapidi, la cui media mobile a sette giorni è aumentata del 57,7% in un mese.