Conference League, Zorya-Roma 0-3: tutto facile per Mourinho

Tutto facile per la Roma in Conference League contro lo Zorya: El Shaarawy, Smalling e Abraham firmano il 3-0 finale

Tutto facile per la Roma in Conference League contro lo Zorya: la squadra di Mourinho riscatta il ko nel derby vincendo per 3-0. El Shaarawy sblocca il match nel primo tempo, Smalling e Abraham chiude la pratica nella ripresa. Con questo successo, i giallorossi si portano a sei punti in testa al girone, visto anche il pareggio a reti bianche tra Cska Mosca e Bodo/Glimt.

ZORYA-ROMA 0-3: El Shaarawy, Smalling, Abraham

Classifica: Roma 6, Blodo 4, Cska Mosca 1, Zorya 0