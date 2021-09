La Roma resta al palo, via libera alla Juventus per il pupillo di Allegri

Intreccio di mercato per l’estate che potrebbe penalizzare la Roma e assicurare un vantaggio alla Juventus: tutto nasce da un colpo gratis

Intreccio di mercato possibile con la Germania protagonista e Roma e Juventus spettatrici molto interessate. Tutto nasce da Denis Zakaria, centrocampista in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach e seguito anche da Josè Mourinho. Il rinnovo tarda ad arrivare ed un addio a fine stagione è tutt’altro che difficile. Una situazione che – come riferisce la ‘Bild’ – sta intrigando il Dortmund pronto a prelevare il 24enne sfruttando il contratto in scadenza e andando così a ‘soffiare’ l’obiettivo alla Roma. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato, Zakaria: niente Roma | Via libera Witsel-Juventus

Un’operazione che andrebbe a tutto vantaggio della Juventus. Zakaria, infatti, sarebbe l’uomo ideale per prendere il posto di Witsel nello scacchiere tattico di Marc Rose. Il belga, anche lui in scadenza a fine stagione, è da tempo un ‘pallino’ di Massimiliano Allegri e anche in estate è stato accostato al club bianconero. L’arrivo del centrocampista svizzero a Dortmund, rappresenterebbe il via libera per il belga ex Zenit.