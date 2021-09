Ancora problemi per il Bologna: nuova tegola per Mihajlovic

Ulteriori brutte notizie per il Bologna che deve registrare la positività al Covid-19 del difensore Adama Soumaoro

Il Bologna vive un momento estremamente negativo con la squadra in ritiro per provare a ricompattare l’ambiente in vista della prossima sfida contro la Lazio. Mihajlovic però deve fare i conti con una nuova tegola: out Adama Soumaoro per la positività al Covid. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

La nota del club: “Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Adama Soumaoro. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare”.