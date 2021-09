Esonero Koeman | Ex Juventus approva: c’è l’indizio social

L’esonero di Koeman farebbe piacere anche a Miralem Pjanic. Il centrocampista esce allo scoperto con un like su Instagram

Sono ore calde per la panchina di Koemen. Il pesante ko in Champions League, contro il Benfica, ha fatto traballare pesantemente la sua panchina. Stando alle ultime notizie, provenienti dalla Spagna, l’ex Ct dell’Olanda dovrebbe restare, almeno, fino alla partita contro l’Atletico Madrid.

Il possibile allontanamento di Koeman sta chiaramente facendo discutere non poco: tifosi e addetti ai lavori si sono schierati contro l’ex centrocampista. Lo ha fatto anche il giornalista di BeIN Sports, Achraf Ben Ayad, con un messaggio su Instagram, con cui ringraziava Dio per l’imminente esonero di Koeman.

Un messaggio che ha ricevuto anche il ‘like’ di Miralem Pjanic. Non è d’altronde un segreto che i rapporti tra i due non erano proprio dei migliori. Il bosniaco, ‘costretto’ a trasferirsi in Turchia, ha davvero avuto poche possibilità per mettersi in mostra con la maglia del Barcellona, per via delle scelte di Koeman. E’ evidente che un suo esonero farebbe piacere all’ex Juventus.