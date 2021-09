Belotti punta il derby con la Juventus: come sta il capitano del Torino

Belotti potrebbe tornare a disposizione di Juric prima della sosta, nel derby contro la Juventus: le ultime sulle sue condizioni

Arrivano buone notizie per Ivan Juric verso il derby di sabato contro la Juventus, in programma all’Olimpico di Torino alle ore 18. Il capitano, Andrea Belotti, potrebbe infatti tornare a disposizione già prima della pausa per le Nazionali. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Come riportato da ‘Tuttosport’, l’attaccante granata potrebbe farcela almeno per la panchina. Il ‘Gallo’ ha ripresa a correre e Juric spera nel recupero anticipato rispetto alle ultime previsioni. Decisivi saranno i prossimi giorni e i miglioramenti del giocatore. Si attendono ulteriori sviluppi.