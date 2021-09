SONDAGGIO CM.IT | Milan, il post Ibrahimovic: scelta definitiva

Il Milan sta avendo alcuni problemi con il centravanti e gli utenti di Calciomercato.it hanno risposto sul post Ibra e Giroud

Il Milan sta disputando una buona stagione, nonostante le due sconfitte in Champions League contro Liverpool e Atletico Madrid. Due partite in cui Stefano Pioli non ha potuto contare su Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, e la stessa cosa vale per le altre partite di Serie A. Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti chi sarebbe l’attaccante ideale per il futuro del Milan. Al primo posto, Mauro Icardi con il 32,9% dei voti. Poi c’è Martial del Manchester United con il 24,1%. L’opzione Belotti (22,8%) ha superato di poco Raspadori (20,3%), ultimo tra i quattro.