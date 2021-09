Serie A, designati gli arbitri della 7/a giornata, turno che precede la sosta per le nazionali: le decisioni su Atalanta-Milan e sul derby

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per le prossime sfide Serie A che si terranno questo fine settimana. In campo per la settima giornata spiccano tra le altre partite tre big match: Fiorentina-Napoli, il derby Torino-Juventus ed anche Atalanta-Milan. L'Aia con una nota ufficiale rende inoltre noti i nominativi degli arbitri, degli assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare del turno che precederà la sosta per le nazionali.

CAGLIARI – VENEZIA Venerdì 01/10 h. 20.45

VOLPI

TEGONI – TOLFO

IV: MARCHETTI

VAR: BANTI

AVAR: DI VUOLO

SALERNITANA – GENOA Sabato 02/10 h. 15.00

MARIANI

VALERIANI – MARCHI

IV: MASSIMI

VAR: IRRATI

AVAR: MONDIN

TORINO – JUVENTUS Sabato 02/10 h. 18.00

VALERI

GIALLATINI – GALETTO

IV: BARONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CARBONE

SASSUOLO – INTER Sabato 02/10 h. 20.45

PAIRETTO

LONGO – MARGANI

IV: GARIGLIO

VAR: NASCA

AVAR: PERETTI

BOLOGNA – LAZIO h. 12.30

MASSA

PAGLIARDINI – SCATRAGLI

IV: MAGGIONI

VAR: MARESCA

AVAR: BRESMES

H. VERONA – SPEZIA h. 15.00

CAMPLONE

PRETI – AFFATATO

IV: SANTORO

VAR: GHERSINI

AVAR: DE MEO

SAMPDORIA – UDINESE h. 15.00

ORSATO

COSTANZO – MOKHTAR

IV: MINELLI

VAR: NASCA

AVAR: COLAROSSI

FIORENTINA – NAPOLI h. 18.00

SOZZA

BINDONI – LO CICERO

IV: SERRA

VAR: AURELIANO

AVAR: MELI

ROMA – EMPOLI h. 18.00

AYROLDI

BERTI – DI IORIO

IV: ZUFFERLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ALASSIO

ATALANTA – MILAN h. 20.45

DI BELLO

BACCINI – CECCONI

IV: DOVERI

VAR: ABISSO

AVAR: VIVENZI