Gordon Singer ironizza: “Avevo invitato anche gli arbitri…”

Primo intervento pubblico per Gordon Singer da proprietario del Milan. Il numero due del fondo Elliott ha preso parte a "Restore the Music Milan", evento organizzato da Fondazione Milan, presso l'Istituto Sant'Ambrogio di Milano. Il suo intervento inizia con una battuta sull'arbitro, in merito a Milan-Atletico: "Avevo invitato gli arbitri a far parte dell'evento di oggi, ma non li vedo presente (sorride, ndr)".

Singer ha proseguito: “Sono davvero orgoglioso di essere qui oggi per il taglio del nastro di Restore The Music Milan, dando così continuità a una preziosa collaborazione con Fondazione Milan a beneficio della comunità, soprattutto in anni così complessi. La musica è per me una grande passione, essendo un musicista amatoriale io stesso, e credo fermamente che un’educazione musicale debba essere un diritto per ogni bambino. Questa collaborazione fonda la musica e il calcio: due linguaggi universali nel mondo, con valori condivisi, che meritano di essere sperimentati e apprezzati da tutti i giovani.”