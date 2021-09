Caso Superlega infinito, sgarbo di Ceferin ad Agnelli | Arriva l’esclusione

Continua il caso Superlega, arriva lo sgarbo di Ceferin verso il presidente della Juventus Agnelli, esclusione in vista

La Superlega non è mai nata ma continua a far discutere. Il fallimento sul nascere dell’ambizioso progetto, voluto fortemente anche dal presidente Andrea Agnelli, non placa l’ira delle istituzioni calcistiche. Così, riporta ‘La Repubblica’, l’ultimo sgarbo lo avrebbe piazzato la Uefa, che avrebbe escluso dalla cena di gala che precederà le final four di Nations League il presidente della Juventus. Nonostante sia il padrone di casa di

due partite che si disupetranno allo Stadium di Torino.

Juventus, Ceferin esclude Agnelli dalla cena di Gala della Nations League

Agnelli è inoltre uno degli ospiti della Federcalcio per la prima semifinale a San Siro tra Italia e Spagna. I due inviti, aggiunge il quotidiano, quasi certamente non sarebbero

stati accolti per altri impegni del presidente bianconero. Ma il caso diplomatico resta e infiamma ulteriormente la battaglia tra iscituzioni e ‘scissionisti’.