Adrien Rabiot finisce nel mirino dei tifosi dopo un passaggio sbagliato. Il centrocampista francese continua a convincere pochi i sostenitori della Juve

Adrien Rabiot può davvero considerarsi un punto fermo della Juventus di Massimiliano Allegri. Anche stasera – contro il Chelsea, per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League – il francese è stato schierato dal primo minuto. Una scelta che non convince molto i tifosi bianconeri, che non hanno perso tempo per criticare l’ex calciatore del Psg. I sostenitori della Juventus si sono letteralmente scatenati già pochi minuti dopo l’inizio del match, al 15′ per la precisione, quando Rabiot, lanciato verso porta, sbaglia un passaggio facile che avrebbe messo solo davanti il portiere, Bernardeshi.

Ecco alcuni tweets, molti dei quali ironici:

Basta Rabiot nei campi da calcio BASTA — Chiarè (@davrkness) September 29, 2021

Bene Rabiot, sbagliamo anche i passaggi elementari #JuventusChelsea — Chris Animroat (@ChrisAnimroat) September 29, 2021

L’errore di Rabiot in contropiede ci sta, non dev’essere facile giocare al buio. #JuventusChelsea #ChampionsLeague @PrimeVideoIT — Alberto Capitanio (@bertzz0) September 29, 2021