“Ci chiedono i soldi indietro”, flop Lukaku in Juventus-Chelsea

Protagonista più atteso di Juventus-Chelsea, Lukaku ha deluso le aspettative: dure critiche nei confronti dell’attaccante belga

Calciatore più atteso in Juventus-Chelsea per i suoi trascorsi all’Inter, Romelu Lukaku ha deluso le aspettative. All”Allianz Stadium’ l’attaccante belga è apparso lontano dalla forma migliore. Praticamente mai pericoloso, annullato dalla retroguardia bianconera, l’ex nerazzurro non ha dimostrato quelle qualità che hanno spinto Abramovich a spendere oltre 110 milioni di euro per riportarlo a Londra.

Anche sulla cifra spesa si concentrano le tante critiche che sono piovute addosso al calciatore sui social nel corso del match. Tra chi definisce “nulla” la sua prestazione e chi, invece, è ‘spaventato’ dalla possibilità che il Chelsea chieda indietro i soldi investiti in estate. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ecco alcuni tweet sulla gara di Lukaku

Ora capisco perché Don Beppe non ha esitato a fargli prendere il volo per 115 cucuzze.#Lukaku #JuveChelsea #ucl — Francesco🧉 (@xaprile11) September 29, 2021

Ma #Lukaku gioca stasera? Stasera potrebbe farsi perdonare il fatto di essersene andato quasi senza salutare #JuventusChelsea — Martino V° (@rumar55) September 29, 2021