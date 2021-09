Problemi su Amazon per Juventus-Chelsea: interviene anche Piccinini

Problemi su Amazon Prime durante Juventus-Chelsea: dopo le scuse ufficiali, interviene in diretta anche Sandro Piccinini

Qualche problema nel corso di Juventus-Chelsea su Amazon Prime. Durante la diretta del match di Champions League dell'Allianz Stadium, lo streaming non è stato perfetto. Diverse le segnalazioni per la qualità delle immagine (all'inizio troppo scure, nella ripresa poi troppo acceso).

Oltre alle scuse via social, sono arrivate anche quelle di Sandro Piccinini in telecronaca. Il giornalista si è scusato per la qualità non perfetta delle immagini.