Le parole di Massimiliano Allegri dopo la vittoria della Juventus in Champions contro il Chelsea: le dichiarazioni del tecnico

Massimiliano Allegri si gode la vittoria della Juventus contro il Chelsea. Ad 'Amazon Prime' ha commentato così il match: "I marinai se sono in tempesta trovano sempre la via di uscita. I ragazzi hanno fatto una buona partita, abbiamo sofferto poco, abbiamo sbagliato qualche contropiede. Sono contento, non abbiamo subito gol e fatto un passo avanti sulla qualificazione".

CAMBIO MODULO – “Credevo che con i tre attaccanti potevamo avere dei vantaggi, invece eravamo in difficoltà e ho messo Chiesa a fare il centravanti e Bernardeschi dietro”.

LOCATELLI-BENTANCUR – “Centrocampo a tre? Vedremo. Intanto speriamo di recuperare presto Arthur e di poterlo schierare una mezzora contro la Roma. Locatelli ha sempre giocato con un centrocampo a due, ha fatto meglio nel proporsi. Insieme fanno un’ottima coppia, Rabiot non ha iniziato bene poi è andato meglio”.

EVRA – Siparietto con Evra che si avvicina per rivolgergli la domanda. “Hai portato fortuna quando ci sei venuto a trovare. La Juventus deve soffrire per vincere le partite e questa sera hanno interpretato bene questa partita”.