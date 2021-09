Champions League, la cronaca di Juventus-Chelsea 1-0

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra la Juventus di Allegri e il Chelsea di Tuchel in tempo reale

La Juventus riceve il Chelsea nella gara che chiude la seconda giornata del girone H di Champions League. Una sorta di scontro diretto per il primo posto dal momento che sia i bianconeri di Allegri – privo di Dybala e Morata in attacco – che i ‘Blues’ campioni d’Europa in carica di Tuchel, hanno vinto nel primo turno rispettivamente contro il Malmoe e contro lo Zenit. Ritorna per la prima volta in Italia l’ex interista Lukaku. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Allianz Stadium’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Juventus-Chelsea

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Bernardeschi, Chiesa. All. Allegri

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Alonso; Ziyech, Havertz; Lukaku. All. Tuchel

CLASSIFICA: Juventus 6, Zenit e Chelsea 3 punti; Malmoe 0