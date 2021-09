CMIT TV | Il post partita di Juventus-Chelsea: guarda la DIRETTA

Appuntamento con la Champions sulla CMIT TV: segui su Twitch il post partita del big match Juventus-Chelsea

La due giorni di Champions va avanti: dopo il martedì deludente per Inter e Milan, è toccato all’Atalanta vincere contro lo Young Boys. In serata il big match Juventus-Chelsea: al termine della gara i commenti sulla sfida con la redazione di Calciomercato.it su Twitch. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Conduce Marco Giordano, con Francesco Iucca, Giulia Giroldini, Ciro Troise, Giorgio Musso, Andrea Gariboldi e Riccardo Meloni.